تتويجًا لجهودها العلمية.. جامعة الجوف تتألق دوليًا في التصنيفات العالمية خلال 2023

وثمّن رئيس الجامعة الدكتور محمد الشايع، الجهود المبذولة التي أسهمت في تقدم الجامعة في العديد من التصنيفات، موضحًا أن هذا الإنجاز يأتي في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع التعليم من القيادة وبمتابعة وتوجيه من قبل أمير منطقة الجوف، ووزير التعليم، مؤكدًا مضي الجامعة نحو تعزيز هذه المكتسبات؛ وذلك بهدف تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع التعليم.