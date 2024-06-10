أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل الممثل الأمريكي لدى المنظمة بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر المنظمة بجدة أمس، الممثل الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة "فارس أسد"، الذي جاء لتوديعه إثر نهاية فترة مهامه.