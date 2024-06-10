أمين "التعاون الإسلامي" يستقبل الممثل الأمريكي لدى المنظمة بمناسبة انتهاء مهامه

استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمقر المنظمة بجدة أمس، الممثل الرسمي للولايات المتحدة الأمريكية لدى المنظمة "فارس أسد"، الذي جاء لتوديعه إثر نهاية فترة مهامه.
وتَباحث الجانبان خلال اللقاء حول آفاق التعاون بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب "فارس أسد" عن تقديره للأمين العام ولفريق عمله؛ على ما لقيه من دعم، وعلى علاقات العمل الوثيقة بين مكتبه والأمانة العامة خلال توليه لمهامه.
من جهته أعرَبَ الأمين العام عن شكره للممثل الرسمي على مساهماته في تعزيز العلاقات بين منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية.