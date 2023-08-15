"لا طلع سهيل.. لا تأمن السيل".. "الزعاق" يفصّل سيناريو "أمطار الخريف"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام ينكمش لسان رياح البوارح الشمالية، فتتداخل علينا الرياح الجنوبية مصحوبة بالرطوبة من بحر العرب، فتحولت هذه الرطوبة إلى سحب ماطرة على سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، وإلى سحب عابرة على بقية المناطق؛ قد تتطور إلى سحب ماطرة بأمطار سيلية على نجد وتهامة وبعض من الحجاز.
وأضاف الزعاق، هذا أمر طبيعي ومتوقع خلال موسم سهيل، لكن في هذا العام تقدمت عن موسمها.. والعامة يقولون "لا طلع سهيل.. لا تأمن السيل".
ولفت الزعاق، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن الأمطار خلال هذه الأيام تسمّى أمطار الخريف على سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، لأنها تتزامن مع موسم خراف الثمار، وهنا يسمونها بأمطار "الهريف"؛ لأنها تهرف أي تضر على تمر النخيل وكذلك إذا شربت منها البهائم.
وأضاف، السحب كذلك تسمى بالسحب العابرة أو العكسية.