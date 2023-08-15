"لا طلع سهيل.. لا تأمن السيل".. "الزعاق" يفصّل سيناريو "أمطار الخريف"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه خلال هذه الأيام ينكمش لسان رياح البوارح الشمالية، فتتداخل علينا الرياح الجنوبية مصحوبة بالرطوبة من بحر العرب، فتحولت هذه الرطوبة إلى سحب ماطرة على سلطنة عُمان واليمن وجنوب السعودية، وإلى سحب عابرة على بقية المناطق؛ قد تتطور إلى سحب ماطرة بأمطار سيلية على نجد وتهامة وبعض من الحجاز.