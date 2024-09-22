"العجلان": نستعيد في "اليوم الوطني" بكل فخر وعزة مراحل البناء والتقدم

هنّأ رئيسُ اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة الرياض خالد بن محمد السعد العجلان، القيادةَ الرشيدة والأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى 94 لليوم الوطني.
وقال "العجلان": مع إطلالة اليوم الوطني السعودي، نحتفل بذكرى توحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، طيب الله ثراه، الذي حول التفرقة إلى وحدة وازدهار.
وأضاف: في هذا اليوم نستعيد بكل فخر وعزة مراحل البناء والتقدم التي شهدتها مملكتنا الغالية؛ حيث نشهد اليوم إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات، من التنمية الاقتصادية إلى الابتكار التكنولوجي.
وأكد أن إنجازات الحاضر تعكس رؤية القيادة الرشيدة في تحقيق رفاهية المواطن وتطوير الوطن.
وتابع: اليوم نؤكد ولاءنا واعتزازنا بهذه الإنجازات، ونتمنى دوام الازدهار والاستقرار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
وختم قائلًا: كل عام ووطننا بخير، وكل الشكر لقيادتنا الرشيدة والشعب السعودي الأصيل.