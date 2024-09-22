"العجلان": نستعيد في "اليوم الوطني" بكل فخر وعزة مراحل البناء والتقدم

وأضاف: في هذا اليوم نستعيد بكل فخر وعزة مراحل البناء والتقدم التي شهدتها مملكتنا الغالية؛ حيث نشهد اليوم إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات، من التنمية الاقتصادية إلى الابتكار التكنولوجي.