نجوم الشاشة العربية في انتظار تكريمهم على مسرح "المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون" بالرياض

يحتفي المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، والذي تنظمه هيئة الإذاعة والتلفزيون في دورته الـ22 في الرياض، بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية المقامة بعدد من ضيوف الشرف من نجوم الإعلام والفن؛ تقديرًا لمسيرتهم الحافلة في إثراء الوجدان العربي بالأعمال المميزة، وسط حضور أكثر من ألف إعلامي من مختلف دول العالم، وبمشاركة أكثر من 120 شركة إنتاج وإعلام وإعلان.
ويتوج المهرجان كلًا من: الإعلامي والمذيع مصطفى الآغا، والممثلة المصرية يسرى، وزميلتها الممثلة المصرية سوسن بدر، والممثل السوري عبدالمنعم عمايري، والممثلة اللبنانية تقلا شمعون، والممثلة ومقدمة البرامج التونسية وجهة الجندوبي، والممثلة العراقية شذى سالم، والفنانة الصومالية آمنة عبدوله معو، والممثلة المصرية نادية الجندي، والممثل المصري كريم فهمي، والممثل المصري سيد رجب، والممثلة المصرية إلهام شاهين، والممثلة السعودية مريم الغامدي.
ويناقش المهرجان أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها الإعلام العربي اليوم في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي مهَّدت الطريق لعالم رقمي أكثر ترابطًا وتواثقًا عن ذي قبل، مستعرضًا ضمن جدول أعماله الطفرة التقنية التي يشهدها القطاع السعودي، وأسهمت في ارتقائه وازدهاره.
وتأتي استضافة المملكة لذلك المحفل الإعلامي العربي الكبير؛ تعزيزًا للمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة في محيطها الإقليمي والدولي، وتأكيدًا لدورها الفاعل وعمقها المترسخ في العالمين العربي والإسلامي، كما يهدف إلى تبيين التحوّلات الثقافية التي يشهدها مجتمعها الحيوي، وتأكيد ما تشهده من تسامح وتعايش وتقبّل للثقافات المتعددة.