"الزعاق" يكشف عن سبب تسمية شهر ربيع الآخر وعلاقته بموسم "الوسم"

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن الشهر الرابع من شهور السنة الهجرية، يسمّى "ربيع الآخر"، وسُمي "ربيعاً" لأنه كان يقع في موسم الخريف، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعاً والربيع صيفاً.