الحاج يوسف البريطاني: رحلتي من لندن إلى كوالالمبور غيرت حياتي.. وهذا الموقف سبب إسلامي

وعن شعوره عندما شاهد الكعبة المشرفة وصف "الحاج يوسف" تلك اللحظة قائلًا: "عندما شاهدت الكعبة لأول مرة، شعرت بسلام داخلي عميق وكأن كل شيء في حياتي كان يتجه نحو هذه اللحظة، وكل ما مررت به من تحديات وأحداث، تلاشت أمام هذا المشهد العظيم، وشعرت بالامتنان لله على هذه الفرصة العظيمة".