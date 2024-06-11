الحاج يوسف البريطاني: رحلتي من لندن إلى كوالالمبور غيرت حياتي.. وهذا الموقف سبب إسلامي

صلاة الفجر هي كل ما كان يحتاجه مواطن بريطاني لتتغير حياته وديانته بالكامل من المسيحية إلى الإسلام، ولم يكن يتوقّع "الحاج يوسف" بريطاني الجنسية، أن قراره بالتجول في وقت صلاة الفجر بأحد أحياء العاصمة الماليزية التي كان موجودًا بها بهدف السياحة؛ سيغيّر أفكاره نحو الإسلام لتبدأ رحلة بحثه العميقة عن الدين الإسلامي.
وتفصيلًا: روى "الحاج يوسف" أنّه جاء ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج، مضيفًا: "وصلتني مكرمة من الملك سلمان حفظه الله".
وعن شعوره عندما شاهد الكعبة المشرفة وصف "الحاج يوسف" تلك اللحظة قائلًا: "عندما شاهدت الكعبة لأول مرة، شعرت بسلام داخلي عميق وكأن كل شيء في حياتي كان يتجه نحو هذه اللحظة، وكل ما مررت به من تحديات وأحداث، تلاشت أمام هذا المشهد العظيم، وشعرت بالامتنان لله على هذه الفرصة العظيمة".
وعن قصة اعتناقه الإسلام قبل عشر سنوات، أوضح أنه لم يكن يتخيل أن تلك الرحلة القصيرة إلى كوالالمبور ستفتح أمامه أبواب الإيمان، مضيفًا: أنه عاد إلى بريطانيا للبحث عن الإسلام بشكل موسع، فقرأ القرآن وتفاسيره واشترى كتبًا عن الإسلام حتى وصل إلى قناعة راسخة باعتناقه.
وعبر الحاج يوسف عن امتنانه للملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، على دعوتهما الكريمة، وشكره للقائمين على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على حفاوة الاستقبال منذ قدومهم إلى مكة المكرمة.