مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجح في إجراء أول عملية عمود فقري بتقنية OLIF الحديثة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد المركزي، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، في إجراء أول عملية جراحية من نوعها على مستوى منطقة جازان باستخدام تقنية OLIF الحديثة لعلاج العمود الفقري، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في أسفل الظهر أثّرت على قدرتها على الحركة لفترة طويلة.
وأوضح المستشفى أن العملية أسهمت – ولله الحمد – في تحسن حالة المريضة بشكل مباشر، حيث استعادت قدرتها على الوقوف والمشي، وغادرت المستشفى خلال أقل من 48 ساعة من إجراء التدخل الجراحي.
وتعتمد تقنية OLIF على الوصول إلى الفقرات القطنية وتثبيتها عبر فتحة جانبية صغيرة من البطن، دون المساس بعضلات الظهر أو القناة العصبية، ما يتيح تخفيف الضغط على الأعصاب، مع فقدان أقل للدم وفترة تعافٍ أسرع مقارنة بالجراحات التقليدية.
وشارك في هذا الإنجاز الفريق الطبي المكوّن من: الدكتور مشعل جريبي، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور عبدالله خواجي، استشاري جراحة المسالك البولية، والدكتور مصطفى زيتون، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور مدحت حنتيري، استشاري التخدير، إلى جانب نواف عفل من تمريض العمليات، وخالد الشراحيلي مشرف العمليات.
ويأتي هذا النجاح ضمن جهود تجمع جازان الصحي لتوطين التقنيات الطبية المتقدمة، ورفع جودة الخدمات الصحية المقدمة لسكان المنطقة، وتقليل الحاجة إلى الإحالات العلاجية خارجها.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لتطبيق نظام الرعاية الاختيارية ضمن نموذج الرعاية الصحية السعودي، الذي يهدف إلى تحقيق نتائج منسقة للإجراءات المخططة، وتقليص مدة الإقامة بعد الجراحة، من خلال تحسين خدمات الخروج، وتمكين المرضى بالمعلومات والمعرفة لاختيار الخيار العلاجي الأنسب قبل زيارة الطبيب المختص.