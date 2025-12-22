مستشفى الملك فهد المركزي بجازان ينجح في إجراء أول عملية عمود فقري بتقنية OLIF الحديثة

نجح فريق طبي متخصص في مستشفى الملك فهد المركزي، أحد مكونات تجمع جازان الصحي، في إجراء أول عملية جراحية من نوعها على مستوى منطقة جازان باستخدام تقنية OLIF الحديثة لعلاج العمود الفقري، لمريضة كانت تعاني من آلام حادة في أسفل الظهر أثّرت على قدرتها على الحركة لفترة طويلة.