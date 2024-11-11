‏NHC تسجل مبيعات بأكثر من 2 مليار ريال خلال اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب"

سجلت مشاريع NHC خلال اليوم الأول لمعرض "سيتي سكيب العالمي" مبيعات بقيمة إجمالية تخطت 2 مليار ريال، حيث شهد جناح الشركة الذي يعد الأكبر في المعرض إقبالاً كبيراً من الزوار والراغبين في الشراء ضمن المشاريع التي تنفذّها الشركة بالشراكة مع المطورين العقاريين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وتأتي مشاركة NHC في أكبر جناح بالمعرض على مساحة تصل إلى 2000 متر مربع، حيث ستستعرض من خلاله مجموعة من أحدث مشاريعها العقارية الكبرى، والتي تشمل خزام، الفرسان، وسدايم ومشاريع أخرى فاخرة. وستتيح فرصة التعرف على نماذج معمارية رائدة وحلول سكنية مبتكرة، مصممة لترتقي بجودة الحياة وتلبية تطلعات العائلات السعودية. كما سيتاح للزوار فرصة الاطلاع على مجموعة من الحلول التقنية الذكية التي طورتها الشركة لتنظيم السوق العقاري، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الشراكات الاستراتيجية مع أبرز المطورين العقاريين.
الجدير بالذكر أن NHC تواصل بصفتها أكبر مطور عقاري في المنطقة، جهودها الرائدة في فتح المجال أمام جميع المطورين للتطوير والاستثمار في وجهاتها العمرانية المتميزة، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم المحتوى المحلي. إذ تسعى NHC إلى تمكين الشركات المحلية من إنشاء مشاريع سكنية متكاملة توفر بيئة عيش مثالية في وجهاتها العمرانية بمختلف مناطق المملكة