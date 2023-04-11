شؤون المسجد النبوي: تقديم صلاة التهجد عند الساعة 12:30 صباحاً

وتبدأ رئاسة الحرمين في تنفيذ خطتها التشغيلية للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد أن اعتمدها الرئيس العام وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.