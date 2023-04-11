شؤون المسجد النبوي: تقديم صلاة التهجد عند الساعة 12:30 صباحاً

أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عن تقديم موعد إقامة صلاة التهجد لتكون عند الساعة 12:30 صباحاً بدلاً من الساعة 12:45.
وكان قد أعلن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جاهزية رئاسة الحرمين بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي الحرمين.
وأكد الرئيس العام حرص القيادة الرشيدة على التسهيل والتيسير على قاصدي الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخدمات لهم بما يعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وسط أجواء صحية وآمنة.
وتبدأ رئاسة الحرمين في تنفيذ خطتها التشغيلية للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم الثلاثاء بعد أن اعتمدها الرئيس العام وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين وتسخير كافة الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد الحرام خلال الشهر الفضيل.