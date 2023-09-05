محليات

شرطة نجران تسقط 3 أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج المخدرات

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهة الاختصاص
شرطة نجران تسقط 3 أشخاص لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج المخدرات

قبضت شرطة منطقة نجران على (3) مواطنين لاتخاذهم استراحة وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبط بحوزتهم هواتف متنقلة وبندقية هوائية ومبلغ مالي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

شرطة نجران
الإمفيتامين
الحشيش

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