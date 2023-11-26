اطّلع على التجهيزات العسكرية وأشاد.. "تركي بن هذلول" يتفقد مقر قوة الأفواج بنجران

نوّه نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز بالدور الفاعل لرجال الأمن وتفانيهم في أداء مهامهم الأمنية حيال الحفاظ على سلامة وأمن الوطن، وبالجهود الموفقة التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة بالقطاعات الأمنية كافة.
جاء ذلك خلال زيارة الأمير التفقدية، اليوم، لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، التي عبر خلالها عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهًا بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
واطّلع نائب أمير نجران على التجهيزات العسكرية والآليات، مستمعًا لشرح قدمه قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة العميد محمد بن الربدي الدهمشي، عن العمليات والمهام التي يؤديها رجال الأفواج الأمنية بمنطقة نجران ومسرح عملياتها.
من جهته، أعرب قائد الأفواج الأمنية بالمنطقة، عن شكره لأمير منطقة نجران، ولنائبه على ما يوليانه من اهتمام ومتابعة للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمنًا زيارة نائب أمير المنطقة، لقوة الأفواج التي تؤكد حرص وعناية القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالقطاعات الأمنية كافة، من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.