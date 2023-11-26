اطّلع على التجهيزات العسكرية وأشاد.. "تركي بن هذلول" يتفقد مقر قوة الأفواج بنجران

جاء ذلك خلال زيارة الأمير التفقدية، اليوم، لمقر قوة الأفواج الأمنية بمنطقة نجران، التي عبر خلالها عن فخر واعتزاز الجميع برجال الأفواج الأمنية، الذين لا يترددون في الذود عن أمن الوطن وسلامته، متسلحين بالإيمان والإخلاص للدين ثم الملك والوطن، منوهًا بالإمكانيات البشرية والآلية ومراكز التدريب المتطورة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.