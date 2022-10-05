بحضور "الخريف".. مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي يعقد اجتماعًا في بريتوريا

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي الدكتور هشام العامودي: نقدم الشكر والتقدير نيابة عن أعضاء مجلس الأعمال السعودي الجنوب الإفريقي؛ لنظرائهم في جنوب إفريقيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها الجانب السعودي منذ وصوله إلى جنوب إفريقيا.