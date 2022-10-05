بحضور "الخريف".. مجلس الأعمال السعودي الجنوب أفريقي يعقد اجتماعًا في بريتوريا

عقد مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي في مدينة بريتوريا بدولة جنوب إفريقيا اجتماعًا يومي 3 و4 أكتوبر 2022، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير التجارة والصناعة بدولة جنوب إفريقيا إبراهيم بتيل.
من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الجنوب إفريقي الدكتور هشام العامودي: نقدم الشكر والتقدير نيابة عن أعضاء مجلس الأعمال السعودي الجنوب الإفريقي؛ لنظرائهم في جنوب إفريقيا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي لمسها الجانب السعودي منذ وصوله إلى جنوب إفريقيا.
وأضاف: جنوب إفريقيا مهمة جدًا بالنسبة لي شخصيًا ولنا في المملكة العربية السعودية؛ فهي عضو في مجموعة العشرين، وتزخر بالعديد من المزايا النسبية الاقتصادية في مجالات متعددة؛ من أبرزها السياحة والتعدين والصناعة والغذاء والموارد البشرية المتدربة والمتعلمة.
وأردف "العامودي": لدينا فرص كبيرة للتعاون والتكامل على صعيد التجارة البينية والخدمات والاستثمار ونقل المعرفة.
وأشاد، خلال هذه الزيارة، بالتعرف على الجانب الجنوب إفريقي والعمل معه عن قرب؛ حيث تم الاتفاق خلال اجتماع مجلس الأعمال المشترك على تشكيل فرق العمل المشترك مع التركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك.