بعد الاعتداء على طالب "أهلية".. "سبق" تستعرض 9 حالات يحقُّ فيها الفصل.. تعرَّف عليها

وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل إذا كان العامل مُعيَّنًا تحت الاختبار، وإذا تغيَّب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.