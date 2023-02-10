بعد الاعتداء على طالب "أهلية".. "سبق" تستعرض 9 حالات يحقُّ فيها الفصل.. تعرَّف عليها

تستعرض "سبق" في هذا التقرير تسع حالات، يحق لصاحب العمل فيها فسخ عقد الموظف دون مكافأة أو إشعار أو حتى تعويض، وذلك بحسب "نظام العمل".
ويأتي من أبرزها تلك الحالات إذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل.
ويسمح النظام بإتاحة الفرصة للموظف لكي يُبدي أسباب معارضته للفسخ.
وكانت إحدى المدارس الأهلية بحفر الباطن، التي يخضع منسوبوها لـ"نظام العمل"، قد شهدت اعتداء مُعلِّم على أحد الطلاب، وكشف ذلك فيديو، تم نشره من خلال مواقع التواصل، قبل أن تخرج إدارة التعليم بالمحافظة وتؤكد أنه تم تشكيل لجنة للتحقق من الحادثة، وبيَّنت أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في حينه من قِبل المدرسة.
وتنص المادة الـ80 من نظام العمل على أنه يحق لصاحب العمل فسخ عقد الموظف في تسع حالات، هي: إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، وإذا لم يؤدِّ العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل، أو لم يطع الأوامر المشروعة، أو لم يراعِ عمدًا التعليمات التي أعلنها صاحب العمل في مكان ظاهر، الخاصة بسلامة العمل والعمال، رغم إنذاره كتابة.
بجانب إذا ثبت اتباع العامل سلوكًا سيئًا، أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة، وإذا وقع من العامل -عمدًا- أي فعل أو تقصير، يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، بشرط أن يُبلِّغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
وإذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل إذا كان العامل مُعيَّنًا تحت الاختبار، وإذا تغيَّب العامل دون سبب مشروع أكثر من ثلاثين يومًا خلال السنة العقدية الواحدة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرين يومًا في الحالة الأولى، وانقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانية.
وإذا ثبت أن العامل استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية، وإذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.