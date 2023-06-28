رئاسة الحرمين: 49 موقعًا ميدانيًّا للرد على أسئلة واستفسارات ضيوف الرحمن

وأضاف أنه تحقيقًا للاستفادة الكبرى من التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي قامت إدارة شؤون إرشاد السائلين بتوفير جهاز الروبوت التوجيهي للحجاج في المداخل الرئيسية من صحن المطاف، وأن الروبوت يدعم (11) لغة وهي: (العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا).