"الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية" بالشورى تلتقي نائب وزير خارجية تشيلي

التقت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس نائب وزيرة الخارجية في جمهورية تشيلي خيمينا فوينتس، والوفد المرافق لها، وذلك في مقر المجلس بالرياض.
وقدم الدكتور النحاس خلال اللقاء شرحًا عن آلية عمل مجلس الشورى، والأدوار التي يقوم بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي في مختلف المجالات، خصوصًا ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان التشيلي.
من جهتها، قدمت نائب وزير الخارجية بجمهورية تشيلي شكرها على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدةً ضرورة زيادة التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.
وبُحِثت خلال اللقاء العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان التشيلي.
وقامت بجولةٍ في أروقة المجلس، اطلعت على مرافق المجلس وقاعاته برفقة أعضاء المجلس أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية.
يذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى تعمل على تعزيز روابط الصداقة والتواصل بين المجلس والمجالس التشريعية والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز علاقات المملكة على المستوى الخارجي.