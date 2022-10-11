"الصداقة البرلمانية السعودية التشيلية" بالشورى تلتقي نائب وزير خارجية تشيلي

وقدم الدكتور النحاس خلال اللقاء شرحًا عن آلية عمل مجلس الشورى، والأدوار التي يقوم بها، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية العمل لتعزيز التعاون الثنائي المشترك بين المملكة وجمهورية تشيلي في مختلف المجالات، خصوصًا ما يتعلق بالعمل البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان التشيلي.