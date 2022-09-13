المبنى الجديد لمدرسة النجاح للطفولة المبكرة بتبوك يستقبل 700 طالب وطالبة

استقبل المبنى الجديد لمدرسة النجاح للطفولة المبكرة في حي المصيف بتبوك مع انطلاقة العام الدراسي الحالي 1444هـ، أكثر من 700 طالب وطالبة بعد الانتهاء من إنشاء المبنى، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 3 ملايين ريال، ويتكون من دورين ويضم فصولًا دراسية ومكاتب إدارية، بالإضافة إلى مرافق تعليمية ومساندة.