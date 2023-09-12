بعد شكاوى زحام وحوادث.. "أمانة الشرقية" تؤجل صيانة طرق وجسور "الدمام- الظهران"

ومع كثرة المطالبات من رواد هذه الطرق، قررت أمانة المنطقة الشرقية تأجيل صيانة بعض الطرق؛ حرصًا على سلامة قائدي المركبات، ولتفادي الازدحام بقدر الإمكان؛ فيما أكد بعض مستخدمي هذه الطرق أن ما يحدث هو عدم تنسيق بين المقاول والجهة الحكومية.