بعد شكاوى زحام وحوادث.. "أمانة الشرقية" تؤجل صيانة طرق وجسور "الدمام- الظهران"

أعلنت أمانة الشرقية، عن تأجيل العمل بصيانة جسور طريق الأمير محمد بن فهد "الدمام- الظهران"؛ وذلك حرصًا على سلامة مرتادي الطريق، ولحين التأكد من انسيابية الحركة المرورية بالطرق التي تشهدها أعمال صيانة تابعة لجهات خدمية أخرى، وتقليلًا من الازدحام المروري.
وقد شهدت بعض طرق المنطقة الشرقية الفترة الماضية -وتحديدًا عند بداية العام الدراسي- تكدسًا هائلًا من المركبات والشاحنات في أوقات مختلفة؛ مما تسبب في حوادث وتأخير في أوقات الدوام الرسمي للطلاب والموظفين.
ومع كثرة المطالبات من رواد هذه الطرق، قررت أمانة المنطقة الشرقية تأجيل صيانة بعض الطرق؛ حرصًا على سلامة قائدي المركبات، ولتفادي الازدحام بقدر الإمكان؛ فيما أكد بعض مستخدمي هذه الطرق أن ما يحدث هو عدم تنسيق بين المقاول والجهة الحكومية.