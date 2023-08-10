لماذا قرّر مركزُ الحياة الفطرية في ⁧‫السعودية‬⁩ مكافحةَ طائر المينا؟.. "المسند" يوضح الأسباب

‏وأبان أن تأثير هذا الطائر اقتصاديًّا ينعكس على انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية للفواكه؛ فقد سجلت الكثير من الدراسات التي تبحث تأثير هذه الطيور على هذه المحاصيل مثل التفاح والكمثرى والفراولة والعنب والمشمش والتين؛ حيث سجلت هذه الدراسات إتلاف هذه المحاصيل نتيجة التهام طيور المينا لها.

وأضاف أن هذه الطيور تساهم في زيادة الضوضاء الصوتية؛ لما لها من صوت مزعج وعالٍ طوال العام؛ وذلك لأعدادها الكبيرة، وليس ذلك فقط؛ فطيور المينا تعتبر من الطيور الناقلة للأمراض فهي قد تتجرّأ على مهاجمة أطباق الطعام في الطاولات المكشوفة في المطاعم، وذلك يساهم في نقل الأمراض والإزعاج في الوقت ذاته.

ولفت ‏إلى أن طائر المينا يهدّد التنوع الحيوي، وذلك يعود إلى تكاثره الكبير؛ حيث قد تصل أعداده إلى 160 ألف طائر؛ ليقوم بعد ذلك بالمنافسة الشديدة مع الطيور المستوطنة على الموائل والغذاء، فقد اقتحم هذا الطائر الأنظمة البيئية بقيامه بمهاجمة الأعشاش والقضاء على الطيور الصغيرة، وإزاحة الطيور المنافسة له من موطنها وأعشاشها وأماكن سكنها، ليؤدي إلى اختفائها تدريجيًّا ليصل إلى انقراضها.

وأردف: ‏كما تقوم أيضًا هذه الطيور بمهاجمة الثدييات كالماعز والحملان والعجول لينقل أمراضًا تصنّف بالمعدية للإنسان؛ فإن طائر المينا يسافر يوميًّا مسافة تتراوح 20 كم من مكان تعشيشه إلى مكان تواجد وتوافر الغذاء، وفي بعض الأحيان يقوم بمهاجمة حمام المنزل والإنسان في بعض الدول.

‏وذكر أن بعض الكائنات الحية قد لا تكون ذات أهمية في حال انقراضها أولًا؛ فهي قد لا تكون من الأنواع الرئيسية التي يشكل غيابها تأثيرًا على النظام البيئي، ولكن توجد أنواع أخرى قد تكون أساسية ورئيسية في المحيط الحيوي وغيابها يؤدي إلى انهيار النظام البيئي، وهذا ما يقلقنا باتجاه قضية تكاثر أعداد طيور المينا في عدة أماكن من العالم؛ لذلك من واجب البيئة علينا أن نحميها باتخاذنا الإجراءات المناسبة للحدّ من انتشار هذه الطيور؛ لإعادة التوازن البيئي والحيوي وإعادة ضبطها إلى ما هو صحيح.