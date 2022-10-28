"قضية رئيس الجامعة المُعفى".. "نزاهة": ضبط 500 مليون وهناك متورطون آخرون

ضبطت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" أكثر من 500 مليون ريال على خلفية "قضية رئيس الجامعة المُعفى"، وذلك وفق تصريحات وكيل الهيئة المتحدث الرسمي باسمها أحمد الحسين، الذي أكد أن الهيئة اتخذت الإجراءات النظامية، وتحفَّظت عليها لاستعادتها لخزانة الدولة.
وبيَّن "الحسين" أنه يوجد متورطون آخرون في هذه القضية، والتحقيقات معهم ما زالت قيد الاستكمال، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية معهم، وذلك خلال لقاء أجرته معه قناة "العربية" اليوم.
وكان المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أحمد الحسين قد أوضح أمس أن الهيئة كشفت عن التجاوزات التي ارتكبها مدير جامعة الملك عبدالعزيز المُعفى بأمر خادم الحرمين الشريفين؛ لتعاقدات في مجال الاستشارات، واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية؛ وذلك بناء على معلومات وردت لها، وبدأت التحري والتحقق والمراجعة في حينه، ومن خلال ذلك تكشفت التجاوزات.
وبيَّن أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز لمنع التصرف بها إلى حين استكمال الإجراءات النظامية لاستعادتها لخزانة الدولة، مؤكدًا أن مَن يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيُعرِّض نفسه للمساءلة والمحاسبة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، بناء على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، قد أصدر أمرًا بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، من منصبه. وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.