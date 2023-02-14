البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3,070 مليون ريال سعودي لعام 2022 بنمو نسبته 41%

وأعرب الراشد عن اعتزازه بتحقيق البنك لهذه النتائج وما رافقها من تطور نوعي في جودة الخدمات، وتوسع ملحوظ في حجم أعمال البنك وتعزيز لمستوى الإنجازات الأمر الذي حظي بتقدير بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وبما مكّن البنك من حصاد حزمة واسعة من جوائز التقدير من بينها: جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً من قبل برنامج "سكني"، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال في المملكة ضمن جوائز فينوفيكس، وجائزة "الابتكار" من قبل Out systems، وكذلك حصوله على جائزة "أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة" من مجلة "إنترناشيونال بيزنس " الأمر الذي يعكس فاعلية النهج الاستراتيجي الذي يتبناه anb منذ عام 2021.