الربيش: المملكة تُثبت ريادتها الاقتصادية بشهادات دولية ونجاحات متواصلة

في افتتاحية صحيفة "الرياض"، سلّط الكاتب الصحفي خالد الربيش الضوء على المكانة الاقتصادية المتقدمة التي حققتها المملكة، مؤكدًا أن السعودية أصبحت نموذجًا اقتصاديًا عالميًا بفضل رؤية واضحة وإصلاحات عميقة، واستشهد بشهادات من مؤسسات دولية مرموقة تعكس ثقة العالم في متانة الاقتصاد السعودي.
وفي مقاله المعنون بـ"الريادة الاقتصادية"، أشار الربيش إلى أن الإنجازات الاقتصادية لم تعد محلية فقط، بل باتت محل إعجاب وانبهار من المنظمات الدولية المتخصصة، التي تعتبر المملكة دولة استثنائية خططت بحكمة ونفذت برؤية استراتيجية في إطار رؤية السعودية 2030.
وأضاف أن الاقتصاد الوطني انتقل من الاعتماد على النفط إلى تنويع مصادر الدخل، من خلال قطاعات مستدامة تمثل تحولًا تاريخيًا في مسار التنمية، ما عزّز من قوة المركز المالي والنمو غير النفطي.
ورصد الكاتب سلسلة من الشهادات الدولية التي عززت هذه المكانة، أبرزها تأكيد وكالة "موديز" تصنيف السعودية عند AA3 بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى حجم الاقتصاد الكبير، والدخل المرتفع، وقوة النشاط غير النفطي، ومتانة الموازنة العامة. كما منحت وكالة "ستاندرد آند بورز" صندوق الاستثمارات العامة تصنيف A-1، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في قدرات الاقتصاد السعودي.
وأكد الربيش أن المملكة باتت جاهزة للمستقبل، مشيرًا إلى تزايد التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وتوجه الدولة نحو تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، بوصفها ركيزة من ركائز الاقتصادات المتقدمة.
واختتم مقاله بالتأكيد على أن المشهد الاقتصادي السعودي اليوم يبث مزيدًا من الاطمئنان، مع اقتراب المملكة من تحقيق أهدافها الطموحة ضمن رؤية 2030.