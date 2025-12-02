الربيش: المملكة تُثبت ريادتها الاقتصادية بشهادات دولية ونجاحات متواصلة

ورصد الكاتب سلسلة من الشهادات الدولية التي عززت هذه المكانة، أبرزها تأكيد وكالة "موديز" تصنيف السعودية عند AA3 بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندة إلى حجم الاقتصاد الكبير، والدخل المرتفع، وقوة النشاط غير النفطي، ومتانة الموازنة العامة. كما منحت وكالة "ستاندرد آند بورز" صندوق الاستثمارات العامة تصنيف A-1، ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في قدرات الاقتصاد السعودي.