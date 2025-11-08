القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح جابر فهد المالك الصباح – رحمه الله –.