تقرير.. القطاع غير الربحي بالمملكة يشهد تناميًّا متسارعًا في مطلع 2024م

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي, عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر فبراير 2024م، إذ شهد القطاع تسجيل 56 جمعية أهلية و8 مؤسسات أهلية و21 صندوقًا عائليًا، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي عدد من مختلف المناطق حول المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,656 منظمة، كما وصل عدد المتطوعين في عام 2024م أكثر من 113 ألف متطوع في مختلف المجالات وأكثر من 4 ملايين ساعة تطوعية و43 ألف فرصة تطوعية.