بالفيديو.. "تركي آل الشيخ": استوديوهات الحصن تُطلق مرحلة جديدة لإنتاج المحتوى العربي والعالمي

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، افتتاح "استوديوهات الحصن"؛ لتكون مركزًا رائدًا لإنتاج المحتوى العربي والعالمي، مشيرًا إلى أن نهاية شهر نوفمبر الجاري ستشهد انطلاق تصوير أول الأعمال الفنية في هذه الاستوديوهات، التي تُعدُّ خطوة استراتيجية لتعزيز حضور السعودية في صناعة المحتوى الإبداعي.
من جانبه، أوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، أن استوديوهات الحصن تمثل مشروعًا لا مثيل له في العالم العربي، مؤكدًا وجود منظومة حكومية متكاملة لدعم المستثمرين وشركات الإنتاج، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتطورة، تعزز من ريادة السعودية في صناعة المحتوى، وتدعم الإنتاج الفني والإعلامي بجودة عالمية.
وشهد إطلاق استوديوهات "الحصن" في القدية، أكبر وأحدث وجهة لصناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني في الشرق الأوسط، حضور أغلب الفنانين العرب والسعوديين.
وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد دشن أمس الاثنين ضمن موسم الرياض استوديوهات "الحصن بيج تايم – AlHisn Big Time Studios"، الواقعة غرب العاصمة السعودية الرياض، وذلك في خطوة جديدة، تهدف إلى تعزيز صناعة الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في المنطقة.
وتُعدُّ "استوديوهات الحصن بيج تايم"، التي بُنيت في فترة قياسية قصيرة، تُقدَّر بـ120 يومًا، واحدة من أكبر وأحدث الاستوديوهات للإنتاج السينمائي والتلفزيوني في الشرق الأوسط.
وتضم هذه المنطقة المتكاملة 7 مباني استوديوهات على مساحة 10.500 متر مربع، بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع، إضافة إلى قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.
وتشمل المرافق الإضافية أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات (VVIP)، ومكاتب للإنتاج السينمائي، وغرف مونتاج متكاملة؛ ما يوفر بيئة عمل مثالية، تُسهم في تحقيق أعلى كفاءة للإنتاج.
وتهدف استوديوهات الحصن بيج تايم إلى تبسيط وتسريع عمليات الإنتاج من خلال جمع احتياجات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في موقع واحد؛ ما يساهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، ودعم قطاع الإنتاج في المنطقة بمعايير عالمية.
ومن شأن هذا المشروع العملاق أن يرفع من جودة الأعمال الإنتاجية، وخفض كلفتها؛ ما يوفر خدمة لجميع الشركات المتخصصة في هذا المجال الواعد.
وستشكل هذه المنشأة فرصة استراتيجية للقطاع المالي والمصرفي لدعم شركات الإنتاج، من خلال توفير التمويل اللازم لاستخدام الاستوديوهات المجهزة بأحدث التقنيات؛ ما يعزز من جهود دعم صناعة الإنتاج في السعودية، ويمهد لتحقيق قفزة نوعية في مجالات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني على الصعيدَيْن المحلي والإقليمي.