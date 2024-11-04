بالفيديو.. "تركي آل الشيخ": استوديوهات الحصن تُطلق مرحلة جديدة لإنتاج المحتوى العربي والعالمي

من جانبه، أوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، أن استوديوهات الحصن تمثل مشروعًا لا مثيل له في العالم العربي، مؤكدًا وجود منظومة حكومية متكاملة لدعم المستثمرين وشركات الإنتاج، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومتطورة، تعزز من ريادة السعودية في صناعة المحتوى، وتدعم الإنتاج الفني والإعلامي بجودة عالمية.