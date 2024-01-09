يوجَد بمكة مشمولاً ببرنامج ضيوف الملك.. "ديسا" بوذي اعتنق الإسلام بسبب مغنٍّ تايلاندي

وبالرغم من محاولات الجميع صده عن دينه إلا أن ذلك لم يثنه عن الاستمرار، فكان يسافر إلى تايلاند لحضور المحاضرات واللقاءات الدينية، وكان يُمنع في دوله لاوس التجمعات والدعوة الدينية؛ فلا يوجد هناك سوى مسجدين يُسمح فيهما بالصلاة فقط، ثم بدأ يدعو أهله إلى الإسلام -وهم أمه وأبوه وإخوانه أربعة ذكور وشقيقان- وبعد محاولات مَنَّ الله عليه بإسلام أمه على يديه قبل عام؛ ما جعله سعيدًا جدًّا؛ لأن أمه أول من أسلمت من عائلته، متمنيًا أن يسلم أبوه كذلك وبقية إخوته.