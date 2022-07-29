طريق "العيدابي هروب".. سنوات من التعثر والانقطاع ومناشدات باستكمال المشروع

يشهد الطريق الرابط بين محافظتي هروب والعيدابي تعثرًا منذ سنوات طويلة، وسط مناشدات متكررة يطلقها الأهالي لاستكمال الطريق الذي اكتملت أجزاء منه باستثناء جزء هام بوادي هروب، وهو الذي يعرض المارة للانقطاع عند هطول الأمطار.
ورفع عدد من أهالي المحافظتين والمستفيدين من الطريق مناشدات عدة لوزارة النقل منذ سنوات لتسريع العمل واستكمال المشروع، إلا أن ذلك لم ينه المعاناة.
ويتصل الطريق بالطريق الرابط بين محافظتي العارضة والعيدابي ثم محافظة هروب هو أحد المشاريع التي تسهل التنقل بين محافظات شرق منطقة جازان، ولكنه ينقطع بعد قرية الهياج لعدم استكمال المشروع.