حال الزواج الجديد أو الترمل.. "التأمينات الاجتماعية" تكشف تفاصيل استحقاق أرملة المشترك المتوفى

ولفت إلى أحقية أبناء وبنات المشترك المتوفّى الذين تقلّ أعمارهم عن "إحدى وعشرين" سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدّد الحدّ الأقصى للسنّ حتى "الرابعة والعشرين" إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة، في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها، التمديد بعد هذه السن.