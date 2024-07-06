حال الزواج الجديد أو الترمل.. "التأمينات الاجتماعية" تكشف تفاصيل استحقاق أرملة المشترك المتوفى

كشف نظامُ التأمينات الاجتماعية الجديد، والذي أُقِرّ قبل أيام، عن تفاصيل استحقاق أرملة المشترك المتوفى.
وأوضح النظام أنه يتمّ إيقاف الاستحقاق عند زواج الأرملة، ويتم استئنافه في حال الطلاق أو الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
وتفصيلًا: أوضحت المادة الرابعة والعشرون من النظام أنّ استحقاق أرمل أو أرملة المشترك المتوفى يتوقّف في حال الزواج، ويتمّ استئناف الاستحقاق في حال الطلاق أو الترمل بشرط عدم استحقاق معاش عن المشترك المتوفى الآخر.
ولفت إلى أحقية أبناء وبنات المشترك المتوفّى الذين تقلّ أعمارهم عن "إحدى وعشرين" سنة حتى يكملوا هذه السن. ويمدّد الحدّ الأقصى للسنّ حتى "الرابعة والعشرين" إذا كانوا ملتحقين بالدراسة في مؤسسة تعليمية أو مهنية. ولمجلس الإدارة، في الحالات أو الأحوال التي يحددها ووفق الضوابط والشروط التي يضعها، التمديد بعد هذه السن.
وفي جميع الأحوال لا يشترط أيّ حدّ للسنّ طيلة بقائهم عاجزين لأسباب طبية، وفق ما تثبته اللجنة الطبية المختصة، وذلك إلى حين زوال عجزهم وأب وأم المشترك المتوفى اللذان كانا تحت إعالته عند تاريخ وفاته.
وأضاف: أنه سيتمّ توزيع المعاش على المستحقّين من أفراد عائلة المشترك المتوفى وفق الآتي: إذا كان المستحقّ واحدًا يمنح "50%" من المعاش، وإذا كان المستحقّون اثنين فأكثر يمنحون "75%" من المعاش، ويكون توزيع الأنصبة بالتساوي فيما بينهم.
وتابع: عند زوال استحقاق أيٍّ من أفراد العائلة، فإنه يعاد توزيع نصيبه من المعاش على باقي المستحقّين من أفراد العائلة مع مراعاة أحكام الفقرة "2" من هذه المادة وتحدد اللائحة الأحكام والقواعد والمستندات اللازمة لتطبيق هذه المادة.