"السكوتر الكهربائي" في شوارع الرياض.. من هواية إلى وسيلة سريعة للتنقلات

بات مشهد اصطفاف "الاسكوترات" على أرصفة بعض شوارع الرياض، مشهدًا مألوفًا للمارة، مع ترقبهم لما ستُسفر عنه المستجدات التكنولوجية التي لا تهدأ في مناحي الحياة كافة، ومن أهمها "التنقل السريع والرخيص"، وشاع استخدام "السكوتر" الكهربائي في شوارع العاصمة؛ إذ تَحَول اقتناؤه من مجرد هواية أو وسيلة لعب وتسلية إلى وسيلة سريعة وممتعة و(مستدامة) للتنقلات، بين بعض فئة الشباب والعمالة الوافدة.