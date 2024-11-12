أثر جهود المملكة في مكافحة التصحر عالمياً

ترتبط جهود المملكة في مكافحة التصحر ارتباطاً وثيقاً برؤية السعودية 2030 التي تضع السياسات البيئية ركيزة أساسية لتحقيق تنمية مستدامة تعزز من جودة الحياة. وتحت مظلة هذه الرؤية، تقوم المملكة بتنفيذ برامج بيئية متكاملة تهدف إلى استصلاح الأراضي المتدهورة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمارات في القطاعات الخضراء. وتُعد مبادرات مثل "السعودية الخضراء" تجسيداً عملياً لهذه الأهداف، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين التطوير الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، لتضمن من خلالها بيئة مستدامة تلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وتضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.

ختاماً، تثبت المملكة العربية السعودية أنها ليست مجرد دولة تطمح للتنمية الاقتصادية فحسب، بل تقود مسيرة شاملة لمكافحة التصحر وتحقيق استدامة بيئية تجعل منها نموذجاً عالمياً يحتذى به. ومن خلال رؤيتها والعديد من مبادراتها الاستثنائية، تُظهر المملكة التزاماً عملياً وفريداً إزاء حماية مواردها الطبيعية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار الأخضر. وتعكس استضافتها لمؤتمر الأطراف "كوب 16" في الرياض دورها القيادي في قضايا البيئة والمناخ على الصعيد العالمي. إن هذه الجهود لا تحافظ فقط على مقدرات الوطن، بل ترسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة، وتُرسخ مكانة السعودية كدولة رائدة في حماية البيئة والتنمية المستدامة على مستوى العالم.