"معلمة" تروي لـ"سبق" قصتها المؤلمة.. فرحة عام انتهت بحزن العمر

وتفصيلاً، قالت المعلمة نجوى الحربي، وهي من أهل المدينة المنورة، لـ"سبق" إنها عُيّنت هذا العام في محافظة الوسيطاء بمدينة حائل، وقالت: استأجرت منزلاً في محافظة الروضة بالقرب من منطقة التعيين مع والدي ووالدتي وبناتي. وفي يوم الثلاثاء الماضي خرجت مع والدي وبناتي كعادتي اليومية، وتركنا خلفنا والدتي التي كانت تنتظرنا كل يوم، إلا أن القدر جعلنا نغيب عنها بعد تعرُّضنا لحادث مروري، تُوفي فيه والدي رحمه الله، وأُصبتُ أنا وبناتي بإصابات خطيرة إلى متوسطة؛ دخلنا إثرها المستشفى.