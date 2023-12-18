"معلمة" تروي لـ"سبق" قصتها المؤلمة.. فرحة عام انتهت بحزن العمر

روت إحدى المعلمات قصتها عندما عُيّنت هذا العام في إحدى محافظات منطقة حائل؛ لتكتمل فرحتها، وتحقق أمنيتها بهذا التعيين الذي كانت تنتظره منذ ١٧ عامًا، ولكن القدر خطف والدها المرافق لها في حادث مروري الثلاثاء الماضي، وتعرضت لكسور هي وأبناؤها؛ ودخلن إثرها المستشفى.
وتفصيلاً، قالت المعلمة نجوى الحربي، وهي من أهل المدينة المنورة، لـ"سبق" إنها عُيّنت هذا العام في محافظة الوسيطاء بمدينة حائل، وقالت: استأجرت منزلاً في محافظة الروضة بالقرب من منطقة التعيين مع والدي ووالدتي وبناتي. وفي يوم الثلاثاء الماضي خرجت مع والدي وبناتي كعادتي اليومية، وتركنا خلفنا والدتي التي كانت تنتظرنا كل يوم، إلا أن القدر جعلنا نغيب عنها بعد تعرُّضنا لحادث مروري، تُوفي فيه والدي رحمه الله، وأُصبتُ أنا وبناتي بإصابات خطيرة إلى متوسطة؛ دخلنا إثرها المستشفى.
وأضافت "الحربي": خرجنا اليوم من المستشفى -ولله الحمد-، وعدنا إلى المدينة والحزن يخيم علينا، ولا أعلم ماذا حدث، ولكن قد يكون التهور هو سبب هذا الحادث الذي فقدت فيه والدي -رحمه الله-، وأسال الله أن يكتب لي ولبناتي الشفاء.