رصد 34 منشأة لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية للسوق المحلي خلال أكتوبر

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن مفتشيها رصدوا (24) منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة، وست منشآت بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات المسجلة، إضافةً إلى أربع منشآت لم تلتزم بإبلاغ الهيئة نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص، وتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية.