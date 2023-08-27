الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم: الجمهور السعودي ذواق للفن.. والمملكة مزجت الترفيه بالثقافة والتوعية

وقال: "أحمد الله أن لهذه الجهود ثمارًا يانعة، انعكست على المجتمع السعودي، الذي تتوفر له اليوم برامج الترفيه، الممزوجة بالثقافة والمعرفة، وهذا النوع من الترفيه، يبقى ويعيش في النفوس، لتأثيراته الإيجابية، وإضافاته النوعية، وهذا ما لمسناه في قطاع الترفيه السعودي، الذي بدأ يعلن عن نفسه وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا".