الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم: الجمهور السعودي ذواق للفن.. والمملكة مزجت الترفيه بالثقافة والتوعية

أشاد الفنان الكويتي عبدالعزيز المسلم، بالجمهور السعودي الذواق للفنون بجميع أنوعها، مثمنًا دور هيئة الترفيه، وبرامجها المنوعة التي مزجت الترفيه بالثقافة والتوعية.
وقال "المسلم": إن ما يشهده المجتمع السعودي حاليًا، يعكس جهودًا نوعية، يبذلها ولاة الأمر من أجل بناء مجتمع حيوي ومتفاعل ومشارك في نهضة البلاد، تحت مظلة رؤية 2030.
وقال مؤلف ومخرج مسرحية "الطابق الثاني" التي احتضنتها المنطقة الشرقية مؤخرًا، ضمن برامج هيئة الترفيه إن "الجمهور السعودي هو جزء لا يتجزأ من الجمهور الكويتي، جمهور متفاعل ومحب للفنون بشكل عام، وللمسرح بشكل خاص، وتحديدًا المسرح الذي يعود بالفائدة على المجتمع، وهذا ما لمسته في مسرحية "الطابق الثاني"، سواء عرضها في الرياض أو المنطقة الشرقية".
واستدرك "المسلم" بأن "نفاد تذاكر العرض، سواء في الرياض أو الشرقية؛ يؤكد أن الجمهور السعودي بشكل عام، هو جمهور مثقف وواع، يختار الأعمال التي يريد أن يشاهدها بعناية فائقة؛ خاصة إذا شعر أن فيها رسالة ومضمونًا وهدفًا يريد إيصاله إلى الجمهور؛ لذلك وجدنا كل أفراد الأسرة من آباء وشباب وبنات يحضرون العرض ويتفاعلون معه".
وحول مشاركة الفنانة القديرة هدى حسين في المسرحية، قال: إن "حسين" إضافة كبيرة للمسرح العربي والخليجي، وهي فنانة أصيلة وحساسة ورائعة، تمثل ثقلًا فنيًّا في أي عمل تشارك فيه، وهذا ما حدث في مسرحية الطابق الثاني".
وأضاف: "أتذكر أن الفنانة هدى حسين حدثتني قبل جائحة كورونا، وعبّرت عن رغبتها في التوقف عن مسرح الطفل، والدخول في مسرح الكبار، وتقديم أعمال نوعية، تسجل في سيرتها الذاتية، ومن هنا لم أتردد في أن أعرض عليها المشاركة معي في "الطابق الثاني"، ووافقت، وكان الاختيار موفقًا.
ونفى "المسلم" ميله لمسرح الرعب، وقال إن الأعمال التي يشارك فيها تتضمن رسائل محددة، يريد تقديمها للجمهور، وقال: مسرحية "البيت المسكون" -على سبيل المثال- تناولت ظاهرة الطلاق التي تشكل خطرًا على الأمن المجتمعي على المدى البعيد.
ووجّه الفنان عبدالعزيز المسلم الشكر والتقدير إلى هيئة الترفيه، وعلى رأسها المستشار تركي آل الشيخ، على الجهود المبذولة من أجل تقديم أعمال فنية هادفة، لا تخلو من ثقافات منوعة، لتوعية الجماهير.
وقال: "أحمد الله أن لهذه الجهود ثمارًا يانعة، انعكست على المجتمع السعودي، الذي تتوفر له اليوم برامج الترفيه، الممزوجة بالثقافة والمعرفة، وهذا النوع من الترفيه، يبقى ويعيش في النفوس، لتأثيراته الإيجابية، وإضافاته النوعية، وهذا ما لمسناه في قطاع الترفيه السعودي، الذي بدأ يعلن عن نفسه وطنيًّا وإقليميًّا وعالميًّا".
وكانت مسرحية "الطابق الثاني" قد عرضت مؤخرًا في منطقة الرياض والدمام، ضمن "جولة المملكة 2023"، التي تحظى بدعم وإشراف من قِبَل هيئة الترفيه.
وتُعد مسرحية "الطابق الثاني" مسرحية رعب كوميدي من تأليف وإخراج الفنان المسرحي عبدالعزيز المسلم.