"تعليم الرياض" تطلق حزمة برامج توجيهية لأولياء الأمور والطلاب

أطلقت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، حزمةً من البرامج التوجيهية والتوعوية والتطويرية التي تستهدف أولياء الأمور والطلاب والطالبات خلال وقت الإجازة الصيفية.
تأتي هذه البرامج بهدف تعزيز دور الأسرة في تنمية مهارات أبنائهم الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة المعارف والمهارات اللازمة للتعامل مع متغيّرات الحياة، إلى جانب تنمية مهارات التواصل الإيجابي ومهارات التعلّم الذاتي واكتشاف المعرفة.
ويتضمّن البرنامجُ عددًا من اللقاءات والدورات النوعيّة في مجال المهارات السلوكية والحياتية، والاتصال الفعّال، والعمل التطوعي، والتفكير الإيجابي، والتعريف بالذات، ومهارات المستقبل، والمهارات الناعمة.
وذلك إضافة إلى التعريف باختبارات القدرات والتحصيلي ونظام المسارات للمرحلة الثانوية.
ويعقد البرنامج "عن بُعد" على مدى 10 أيام من الساعة 4 إلى 6 مساءً، عبر برنامج "webex"، ويُمنح فيه المشاركون من أولياء الأمور والطلبة شهادة حضور.