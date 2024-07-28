"تعليم الرياض" تطلق حزمة برامج توجيهية لأولياء الأمور والطلاب

ويتضمّن البرنامجُ عددًا من اللقاءات والدورات النوعيّة في مجال المهارات السلوكية ‏والحياتية، والاتصال الفعّال، والعمل التطوعي، والتفكير الإيجابي، والتعريف بالذات، ‏ومهارات المستقبل، والمهارات الناعمة.