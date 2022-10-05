جمعية "بشر" تعقد لقاءها الشهري الـ20 اليوم الأربعاء

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك، وتُدرج في سجله التطوعي.