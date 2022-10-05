جمعية "بشر" تعقد لقاءها الشهري الـ20 اليوم الأربعاء

في إطار مبادراتها لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الموارد البشرية، تعقد الجمعية السعودية للموارد البشرية "بشر" اليوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022م، اللقاء العشرين، تحت عنوان "القوة الناعمة داخل المنظمات وأثرها على الموظفين".
ويستضيف اللقاء الذي يديره مدير المبادرة، عبود بن علي آل زاحم، ويبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء افتراضيًّا عبر تطبيق "زوم"، المديرَ التنفيذي للتواصل والنوعية والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، تيسير بن محمد المفرج.
ويتناول اللقاء أنواع القوة داخل المنظمات، وكيفية استثمارها في رفع مستوى الاندماج والتمكين، كما يجيب الضيف على أسئلة المشاركين حول أهمية القوة الناعمة وأثرها على الموظفين وسبل تطويرها.
وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من حرص الجمعية السعودية للموارد البشرية على خلق جيل تطوعي يواكب أهداف رؤية المملكة في زيادة عدد المتطوعين؛ حيث يتم تسجيل هذا النشاط ضمن مبادرة التطوع، ويحصل المشارك على شهادة بذلك، وتُدرج في سجله التطوعي.