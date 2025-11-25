جامعة أم القرى تطلق برامج لتسجيل وتتجير الملكية الفكرية ضمن حاضنة وطنية

أطلقت جامعة أم القرى، ممثَّلة في إدارة الملكية الفكرية، برنامج تسجيل وتتجير الملكية الفكرية للمصنفات والتصاميم الصناعية، وبرنامج تسجيل وتتجير الاختراعات في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن حاضنة ومسرّعة أعمال الملكية الفكرية بالجامعة، المرخّصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".