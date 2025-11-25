جامعة أم القرى تطلق برامج لتسجيل وتتجير الملكية الفكرية ضمن حاضنة وطنية

أطلقت جامعة أم القرى، ممثَّلة في إدارة الملكية الفكرية، برنامج تسجيل وتتجير الملكية الفكرية للمصنفات والتصاميم الصناعية، وبرنامج تسجيل وتتجير الاختراعات في مجال السلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن حاضنة ومسرّعة أعمال الملكية الفكرية بالجامعة، المرخّصة من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".
ويأتي البرنامج بالشراكة مع هيئة تنمية البحث والابتكار، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، ويستهدف الباحثين والمبتكرين من داخل الجامعة وخارجها.
وتسعى الحاضنة من خلال هذه المبادرات إلى تسجيل الابتكارات وحمايتها، وتقديم الخدمات الاستشارية والتطويرية، وصولًا إلى مرحلة التتجير والترخيص للجهات المستفيدة، بما يسهم في بناء منظومة وطنية متكاملة تدعم الابتكار.
وتهدف البرامج إلى تمكين الباحثين والمخترعين من تحويل أفكارهم إلى منتجات قابلة للتسويق، عبر بيئة محفزة للإبداع، وربط المخرجات البحثية باحتياجات السوق، بما يضمن حماية الابتكارات وتطويرها وتوسيع أثرها الاقتصادي والتقني داخل المملكة.