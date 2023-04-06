"تنمية الأفلاج" تنظم لقاء "الإعلام رؤية وطموح" بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين

أقامت جمعية تنمية الأفلاج مساء أمس، لقاء بعنوان "إعلام الأفلاج.. رؤية وطموح" قدّمه المختص في الصحافة والإعلام مدير القنوات الرياضية سابقًا الدكتور صالح آل ورثان، تَحَدّث خلاله عن دور الإعلام بالمحافظة والتطورات الإعلامية بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام.
وأكد "آل ورثان" -خلال اللقاء- أهمية تقديم عمل إعلامي ناجع ومنهجي وفق قواعد تنظيم تحتوي على المحتوى الرائع والأداء المؤثر البعيد عن السلبيات، والتركيز على الأسس المهنية والقاعدية في انطلاق العمل كون العمل الإعلامي رؤية تنطلق وفق منهج؛ مشيرًا إلى أن العمل الإعلامي الاجتماعي رافد من روافد التنمية والبناء والعطاء.
ونوّه "آل ورثان" بضرورة أن يكون الإعلامي ذا رقابة إعلامية على عطائه وأفكاره ومنطلقاته؛ سواءً في مؤسسات العمل الإعلامي المعروفة أو من خلال المؤسسات الإعلامية الحديثة ومنصات "السوشيال ميديا".
وتَطرق -خلال حديثه- إلى مسيرة العمل الإعلامي بمحافظة الأفلاج، كما خرج اللقاء بالعديد من التوصيات كان من أهمها إنشاء مركز إعلامي بالمحافظة.