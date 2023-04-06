"تنمية الأفلاج" تنظم لقاء "الإعلام رؤية وطموح" بحضور عدد من الإعلاميين والمهتمين

وأكد "آل ورثان" -خلال اللقاء- أهمية تقديم عمل إعلامي ناجع ومنهجي وفق قواعد تنظيم تحتوي على المحتوى الرائع والأداء المؤثر البعيد عن السلبيات، والتركيز على الأسس المهنية والقاعدية في انطلاق العمل كون العمل الإعلامي رؤية تنطلق وفق منهج؛ مشيرًا إلى أن العمل الإعلامي الاجتماعي رافد من روافد التنمية والبناء والعطاء.