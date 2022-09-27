"أمير تبوك" مهنئًا بتولي ولي العهد رئاسة الوزراء: وفقكم الله لكل ما يدعم كيان الدولة

وقال الأمير فهد بن سلطان في برقية رفعها إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-: "يشرفني - يا مولاي - بمناسبة صدور أمركم الكريم أن يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء أن أرفع لكم - أيدكم الله - باسمي ونيابة عن أهالي منطقة تبوك وافر التقدير وصادق العرفان عن الرؤية الحكيمة والثاقبة التي تأتي تجسيدًا لحرصكم -رعاكم الله- على كل ما يدعم كيان الدولة، ويعزز وحدتها ولحمتها الوطنية؛ لتواصل رسالتها العظيمة في ظل قيادتكم الحكيمة، مبتهلين للمولى القدير أن يمدكم بعونه وتوفيقه. والله يحفظكم ويرعاكم.