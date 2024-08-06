مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ طفلًا من فقدان عين اخترقها جسم غريب.. ويعالج ثلاثينية من ازدواج رؤية استمر لـ"5" سنوات

بفضل الله، أنقذ مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، طفلًا لم يتجاوز عمره "8" أشهر، من فقدان عينه اليسرى، بعد أن اخترقها عدة أجسام غريبة وحادة وسبّب نزيفًا مستمرًّا؛ حيث تمكن فريق طبي متخصص بقيادة "د. مريم النجار" استشارية طب وجراحة العيون، من إيقاف النزيف وإنقاذ العين. كما تمكن الفريق الطبي من إنهاء معاناة ثلاثينية استمرّت لأكثر من "5" سنوات مع ازدواج الرؤية، خلال دقيقتين.
وقالت "د. مريم النجار" الحاصلة بتميز على شهادة التخصص الدقيق في طب عيون الأطفال والحول من جامعة "McGill University" الكندية: إن الطفل جيء به إلى المستشفى وعينه اليسرى بحالة معقدة، بعد اختراق عدة شظايا زجاجية لها، مسببة نزيفًا مستمرًّا في ملتحمة العين، وفي الغشاء فوق الملتحمة، مضيفة: أن ذويه قاموا بمراجعة عدة مستشفيات إلا أن الأطباء اعتذروا لهم بسبب حساسية المنطقة التي استقرّت فيها.
تابعت "د. مريم النجار" الحاصلة أيضًا على شهادة التخصص الدقيق في أمراض العين المناعية والتهابات طبقات الشبكية الداخلية والخارجية من جامعة "University of Montreal" الكندية، قائلة: إن الفريق الطبي أجرى له فحوصات دقيقة، ودرس الحالة وخلص إلى خطة علاجية ارتكزت على التدخل الجراحي التحفظي، وبالفعل أخضع الطفل لعملية جراحية تم فيها استخراج الشظايا الزجاجية وبدقة عالية، مع المحافظة على سلامة الأعضاء الحساسة المجاورة له، وخاصة مركز الشبكية والعصب البصري، وانتهت العملية ولله الحمد بالنجاح التام، مضيفة أن النزيف توقف بعد أقل من "48" ساعة من التدخل الطبي.
وأوضحت "د. مريم النجار" الحاصلة كذلك على شهادة التخصص الدقيق في أمراض الشبكية الدقيقة والنادرة والجينية من جامعة "McGill University" بتميز؛ أن نجاح هذه العملية الدقيقة أنقذت الطفل من فقدان الرؤية بشكل كلي بالعين المصابة، مؤكدة أن مثل هذه التدخلات الطبية لا تُجرى إلا في المراكز المتخصصة المجهزة بأحدث التقينات، وعلى أيدي فرق طبية متمرسة وعالية التأهيل.
وعن حالة المراجعة الأخرى، ذكرت "د. النجار" الحاصلة على شهادة الأبحاث السريرية من مؤسسة "McGill" الكندية البحثية؛ أنها ظلّت تعاني من ازدواجية الرؤية، منذ نحو "5" سنوات، وذلك نتيجة لمضاعفات عمليات أجريت لها في السابق، وخاضت رحلة بحث طويلة عن العلاج، وراجعت عدة مستشفيات، لكن المشكلة ظلّت مستمرّة معها، فراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، وبعد فحوصات طبية دقيقة تم علاجها خلال دقائق بنظارة خاصة، فاستعادت ولله الحمد قدرتها على الإبصار بصورة طبيعية، وغادرت المستشفى وهي في غاية السعادة بتخلصها من هذه المشكلة الصحية التي نغصت حياتها لسنوات.
الجدير بالذكر أن قسم العيون بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، تتوفر فيه منظومة متكاملة لتقديم الرعاية الصحية للمراجعين من كافة الأعمار على يد استشاريين متخصصين، ويقدم حلولًا وخيارات علاجية متنوعة، إضافة إلى أن جميع العمليات تتمّ في غرف عمليات مصممة وفق المعايير العالمية، بالإضافة إلى أنه مزود بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الطبية.