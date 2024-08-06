مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينقذ طفلًا من فقدان عين اخترقها جسم غريب.. ويعالج ثلاثينية من ازدواج رؤية استمر لـ"5" سنوات

وعن حالة المراجعة الأخرى، ذكرت "د. النجار" الحاصلة على شهادة الأبحاث السريرية من مؤسسة "McGill" الكندية البحثية؛ أنها ظلّت تعاني من ازدواجية الرؤية، منذ نحو "5" سنوات، وذلك نتيجة لمضاعفات عمليات أجريت لها في السابق، وخاضت رحلة بحث طويلة عن العلاج، وراجعت عدة مستشفيات، لكن المشكلة ظلّت مستمرّة معها، فراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء، وبعد فحوصات طبية دقيقة تم علاجها خلال دقائق بنظارة خاصة، فاستعادت ولله الحمد قدرتها على الإبصار بصورة طبيعية، وغادرت المستشفى وهي في غاية السعادة بتخلصها من هذه المشكلة الصحية التي نغصت حياتها لسنوات.