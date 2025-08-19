غرفة المجمعة تطلق برنامج الماجستير التنفيذي لدعم الشباب

أطلقت الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة، يوم أمس، برنامج الماجستير التنفيذي لدعم الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف الاحتياجات المهمة في سوق العمل.
ويأتي هذا البرنامج امتدادًا للمنهجية التي تنتهجها الغرفة برئاسة المهندس مشاري بن محمد الجربوع، رئيس مجلس الإدارة، في الحرص على تقديم برامج نوعية تثري سوق العمل وتلبي متطلباته المتجددة في مختلف المجالات.
وأكد أمين الغرفة فهد الصعيري أن البرنامج، الذي يُطرح لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، سيسهم في تحقيق عدة أهداف أبرزها سد الفجوات في مجتمع الأعمال عبر تخصصات مطلوبة، إضافة إلى دعم التطوير المهني للرجال والنساء من أبناء الوطن.
وأوضح أن البرنامج يُنفذ عبر خمسة تخصصات نوعية تشمل: التصميم المرئي للعلامة التجارية، وتصميم واجهة وتجربة المستخدم، وتقنيات الألعاب والموشن جرافيك ومؤثرات الصوت والفيديو، فضلًا عن التسويق الرقمي وإدارة التواصل الاجتماعي، والفنون البصرية الرقمية.