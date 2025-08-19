غرفة المجمعة تطلق برنامج الماجستير التنفيذي لدعم الشباب

وأكد أمين الغرفة فهد الصعيري أن البرنامج، الذي يُطرح لأول مرة على مستوى الغرف السعودية، سيسهم في تحقيق عدة أهداف أبرزها سد الفجوات في مجتمع الأعمال عبر تخصصات مطلوبة، إضافة إلى دعم التطوير المهني للرجال والنساء من أبناء الوطن.