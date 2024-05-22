مطار المؤسس يحقّق أعلى التصنيفات على قائمة مجلس المطارات الدولي لعام 2023

توّج مجلسُ المطارات الدولي "ACI"، مطارَ الملك عبدالعزيز الدولي كأكثر المطارات تطورًا في الربط الجوي على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالعام 2019، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كأفضل مطار في مجال الربط الجوي على مستوى المطارات في الشرق الأوسط للعام الماضي 2023م.
وفي التفاصيل: جاء ذلك خلال المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية العامة، المقام في العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء الموافق 22 مايو، ضمن النتائج التي أعلن عنها المجلس في بيان صحافي حول تقييم المطارات الدولية لعام 2023م.
وتعتبر هذه النتائج امتدادًا للجهود المستمرّة لشركة مطارات جدة، التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ حيث عملت مطارات جدة خلال الأعوام السابقة على تسخير أحدث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لمطار المؤسس ورفع مستوى جودة الخدمات وتوسيع شبكة الوجهات الجوية المحلية والعالمية إلى أكثر من 125 وجهة دولية.
وتستمرّ الشركة في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في تعزيز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمطار محوري عالمي، وتوفير تجربة سفر فريدة لجميع المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي من زائرين وسائحين وقاصدي البيت الحرام من ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم؛ حيث سجل خلال العام الماضي نموًّا قياسيًّا في التشغيل تجاوز "36%"، كما يستهدف المطار زيادة أعداد الوجهات إلى 135 وجهة بنهاية 2024، محققًا نمو "6%" مقارنةً بعام 2023.
وفي هذا الجانب عبّر الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر، عن سعادته بالوصول إلى هذه الأرقام، معلنًا عن رغبة الشركة في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للوصول إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالوصول إلى 114 مليون مسافر بحلول عام 2030.
يذكر أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، شملت توسعة الصالات وتحديث المرافق وزيادة عدد الوجهات الجوية، ولاسيما أنه يُعدّ البوابة الرئيسية للحرمين الشريفين. وقد انعكست هذه التطورات إيجابًا على أداء مطار المؤسس؛ مما ساهم في تحقيق هذه المراكز المتقدمة في تصنيفات الربط الجوي لمجلس المطارات الدولي "ACI".