مطار المؤسس يحقّق أعلى التصنيفات على قائمة مجلس المطارات الدولي لعام 2023

وتستمرّ الشركة في إطار سعيها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني المنبثقة من رؤية المملكة 2030، في تعزيز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمطار محوري عالمي، وتوفير تجربة سفر فريدة لجميع المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي من زائرين وسائحين وقاصدي البيت الحرام من ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم؛ حيث سجل خلال العام الماضي نموًّا قياسيًّا في التشغيل تجاوز "36%"، كما يستهدف المطار زيادة أعداد الوجهات إلى 135 وجهة بنهاية 2024، محققًا نمو "6%" مقارنةً بعام 2023.