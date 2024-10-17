محليات

تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لمدة 6 أشهر من قيمة الغرامات المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024

تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لمدة 6 أشهر من قيمة الغرامات المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أعلنت وزارة الداخلية, اليوم, تمديد فترة تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بنسبة (50%) من قيمة غرامات المخالفات المرورية المسجلة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م، وذلك لمدة (6) أشهر.

وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة (50%)، بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18/ 4/ 2025م، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر.

خادم الحرمين الشريفين
المخالفات المرورية
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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