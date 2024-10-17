تمديد فترة تخفيض مخالفات المرور وإعفاء 50% من الغرامات لمدة 6 أشهر من قيمة الغرامات المسجلة قبل تاريخ 18 أبريل 2024

وأهابت الوزارة بجميع مستخدمي الطرق الالتزام بقواعد السير لتحقيق متطلبات المحافظة على السلامة المرورية، مؤكدة أنه يمكن الاستفادة من تخفيض قيمة الغرامات بنسبة (50%)، بمبادرة مرتكب المخالفة بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه حتى تاريخ 18/ 4/ 2025م، سواء كان بسداد الغرامات دفعة واحدة أو بسداد غرامة كل مخالفة على حدة، وعدم ارتكاب المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر.