"محمد بن ناصر" يرفع التهنئة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

رفع الأميرُ محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة؛ التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445/ 1446هـ "2024م".
وبيّن أن الميزانية العامة للدولة جاءت مؤكدة نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، ومساهمة بشكل فاعل في تقوية المركز المالي للمملكة بما يضمن الاستدامة المالية نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح؛ مما سيدعم تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي، والوصول للتنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص بتذليل كافة العقبات لخلق بيئة استثمارية جاذبة له، ورفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.
وأشار إلى أنّ ميزانية الخير والرخاء ستسهم في استمرار مسيرة التنمية من خلال المشاريع التنموية النوعية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وكل ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، سائلًا الله العليّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.