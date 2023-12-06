"محمد بن ناصر" يرفع التهنئة بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة

وأشار إلى أنّ ميزانية الخير والرخاء ستسهم في استمرار مسيرة التنمية من خلال المشاريع التنموية النوعية، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي والاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وكل ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الإنجازات والمضي قدمًا في مختلف المجالات والقطاعات الواعدة، سائلًا الله العليّ القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة أمنها وأمانها واستقرارها.