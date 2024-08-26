بالفيديو.. معلم يستضيف 50 طالباً تعطلت حافلتهم أمام منزله بـ"الخرج"

أظهر مقطع فيديو موقفاً إنسانياً نبيلاً لمعلم في محافظة الخرج تجاه طلاب مدرسة ابتدائية تعطلت حافلتهم أمام منزله، حيث أظهر المقطع استضافة المعلم قرابة 50 طالباً في منزله.
وتفصيلاً؛ روى المعلم ماجد لافي العنزي لـ "سبق" تفاصيل الحادثة حيث قال؛ إنه وخلال خروجه من المدرسة عقب انتهاء فترة العمل، شاهد وجود حافلة نقل مدرسية تابعة لمدرسة عبادة بن الصامت الابتدائية متوقفة أمام منزله، وحولها مجموعة من الطلاب يقارب عددهم الـ 50 طالباً.
وأضاف: على الفور قمت بدعوتهم للدخول إلى منزلي من أجل راحتهم، ولحمايتهم من أشعة الشمس الحارقة، وبعدها قمنا جميعاً بأداء صلاة الظهر في المسجد.
وأردف: بعد أدائنا صلاة الظهر قمت بالتواصل هاتفياً مع أولياء أمور الطلاب الذين أعرفهم، ولدي وسيلة تواصل معهم، كذلك سمحت للطلاب بالاتصال بأولياء أمورهم حتى يحضروا لأخذهم وإيصالهم لمنازلهم.
وأكد "العنزي" أن ما فعله هو واجب إنساني على كل أب قبل أن يكون معلماً، فهؤلاء الطلاب هم أبناؤنا وقادتنا في المستقبل بإذن الله تعالى.
تابع بقوله: وهنا لا أنسى جهود بعض الجيران وبعض أولياء الأمور الذين تواجدوا وبذلوا جهداً يستحق الشكر حتى حضرت الحافلة البديلة التي قامت بنقل بقية الطلاب إلى منازلهم.
من جانبه، تفاعل مدير إدارة تعليم الخرج عبدالله بن عاقل الزايدي مع موقف ماجد العنزي مقدماً له الشكر والتقدير.
حيث قال عبر حسابه الرسمي "بمنصة X" أخي أ.ماجد لافي العنزي شكراً لك، فمثل هذا التصرف باستقبال أبنائك الطلاب بمنزلك، بعد تعطل الحافلة يدل على حسن ذاتك وشهامتك وكريم خُلُقك وعلى الرسالة التربوية العظيمة التي تحملها.
وأضاف "الزايدي": لقد زرعت فيهم وفينا شعوراً جميلاً يُدرس للأجيال، أُجدد شكري لك وفخرنا بك.