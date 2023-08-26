"النقالة" والتشتت.. اقتصادي: السائقون سبب ارتفاع أسعار تأمين المركبات بالمملكة

وأوضح أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية أنه من خلال الجهود المبذولة حاليًّا والتوعية المستمرة، يمكن تحقيق انخفاض في أعداد الحوادث وتحسين أداء السائقين، وهو ما سيؤدي في المستقبل إلى استعادة أسعار التأمين إلى مستوياتها الطبيعية.