"النقالة" والتشتت.. اقتصادي: السائقون سبب ارتفاع أسعار تأمين المركبات بالمملكة

أكّد عضو جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور ياسر الحربي، أن أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في المملكة يعود إلى سوء أداء سائقي المركبات في الشوارع.
وأشار "الحربي" إلى أنّ تأمين المركبات يواجه تحدّيات من جراء سلوك السائقين وتشتّت انتباههم بسبب استخدام الهواتف النقالة؛ مما تسبّب في زيادة غير متوقّعة في حوادث السير؛ نتيجة لذلك قامت شركات التأمين ومقدمو الخدمة برفع أسعار التأمين على المستهلكين.
وأوضح أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية أنه من خلال الجهود المبذولة حاليًّا والتوعية المستمرة، يمكن تحقيق انخفاض في أعداد الحوادث وتحسين أداء السائقين، وهو ما سيؤدي في المستقبل إلى استعادة أسعار التأمين إلى مستوياتها الطبيعية.