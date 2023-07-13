الجوف.. 84 جولة تضبط 25 مخالفة للاشتراطات الصحية جنوب سكاكا

ضبطت أمانة منطقة الجوف 25 مخالفة للاشتراطات الصحية في أسبوع، وذلك خلال جولات صحة البيئة الميدانية، التي تنفذها الفرق المختصة في بلدية جنوب سكاكا (قارا) على الأسواق والمنشآت التجارية.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان، أن فرق صحة البيئة ببلدية قارا جنوب سكاكا نفذت 84 زيارة ميدانية خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تواصلت حملات الإصحاح البيئي وتطهير المواقع والرش، لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم.
وأشار "الحموان" إلى تنفيذ 23 جولة للقضاء على مظاهر التشوه البصري في بلدية قارا خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكّنت الفرق من معالجة تشوهات بصرية مختلفة في 12 موقعًا.