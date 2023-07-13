الجوف.. 84 جولة تضبط 25 مخالفة للاشتراطات الصحية جنوب سكاكا

وأشار "الحموان" إلى تنفيذ 23 جولة للقضاء على مظاهر التشوه البصري في بلدية قارا خلال الأسبوع الماضي، حيث تمكّنت الفرق من معالجة تشوهات بصرية مختلفة في 12 موقعًا.