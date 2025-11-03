محليات

"تعليم الطائف" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي الأحد المقبل

مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف
تم النشر في

أقرت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف موعد بدء الدوام الشتوي في جميع المدارس للبنين والبنات، ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 / 5 / 1447هـ، الموافق 9 نوفمبر 2025م، وذلك تزامنًا مع انخفاض درجات الحرارة ودخول الموسم الشتوي بالمحافظة.

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا، فيما ستكون بداية الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر (بنين) عند الساعة 5:00 مساءً، وفي مدارس التعليم المستمر (بنات) عند الساعة 3:00 مساءً.

الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org