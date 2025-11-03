"تعليم الطائف" يعتمد مواعيد الدوام الشتوي الأحد المقبل

وأوضحت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ عند الساعة 7:15 صباحًا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 7:30 صباحًا، فيما ستكون بداية الحصة الأولى في مدارس التعليم المستمر (بنين) عند الساعة 5:00 مساءً، وفي مدارس التعليم المستمر (بنات) عند الساعة 3:00 مساءً.