المطارات واجهات معمارية ثقافية تلعب دورًا رئيسًا في السياحة

والأهم من ذلك هو الرقم المستهدف من المسافرين، فمطار أبها الجديد سيستوعب أكثر من 13 مليون مسافر سنوياً، مقارنة بالقدرة الحالية التي تقارب 1,5 مليون مسافر، بزيادة تقارب عشرة أضعاف الطاقة الحالية، ومضاعفة عدد الرحلات لتصبح أكثر من 90 ألف رحلة سنوياً، مقارنة بـ30 ألف رحلة حالياً، بزيادة تتجاوز ثلاثة أضعاف عدد الرحلات الحالية.