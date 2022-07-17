الاقتصاد الدائري للكربون.. مبادرات سعودية لحماية المناخ وولي العهد يشدد على النهج المتوازن

ويمثل هذا النهج طريقة مستدامة اقتصاديًا لإدارة الانبعاثات باستخدام أربع استراتيجيات؛ وهي: التخفيض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة، كما تتفق هذه الاستراتيجيات الأربع مع رؤية المملكة 2030 عبر برامجها الهادفة إلى تحقيق تحول اجتماعي ونمو أكثر استدامة اقتصاديًا، بالمواءمة والعمل مع كل القطاعات التنموية بالمملكة مثل الطاقة، والصناعة، والمياه، والزراعة، والسياحة، وغيرها من القطاعات.