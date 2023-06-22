أمير تبوك يقف على جهود خدمة الحجاج بمنفذ حالة عمار ويشيد بدور حرس الحدود

وأضاف: أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أشاهد بنات بلادي على هذا المستوى من الاحترافية في العمل، والقدرة على تقديم السمعة الطيبة لبلادهم، وخدمة هذا الركن العظيم من أركان الدين بكل قدرة واقتدار، وكما شاهدتم أغلب العاملين في المنفذ هم من بنات المملكة العربية السعودية، حتى العسكريين منهم، وهذا كل ما يحلم به كل سعودي، وهذا ما يأمله والد الجميع خادم الحرمين الشريفين وما تركز عليه رؤية المملكة 2030، التي يقوم عليها سمو ولي العهد وما شاهدناه في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أكبر دليل على هذا.